Amsterdam UMC geeft patiënt vrije keuze voor videobellen

Het Amsterdam UMC geeft patiënten de optie om zelf te kiezen voor een fysieke afspraak of een digitale. In dat laatste geval kan de patiënt kiezen voor videobellen of een telefoongesprek.

Patiënten die een afspraak maken via het portaal van het Amsterdam UMC, kunnen daarbij zelf aangeven wat voor type gesprek ze willen. Het ziekenhuis loopt daarmee voorop om meer zorg op afstand in te zetten en daarbij de voorkeur van de patiënt leidend te laten zijn.

Kinderziektes

Op dit moment kunnen nog niet alle poliklieken ermee werken, tekent pleitbezorger Marlies Schijven aan in een bericht op LinkedIn. De keuzevrijheid voor patiënten start op de nefrologi-poli’s op de locatie VUMC en de chirurgie-poli’s op locatie AMC. “Door dit stapsgewijs te doen, komen we er goed achter waar we nog kunnen verbeteren (digitale verandering gaat immers vaak gepaard met enkele kinderziektes)”, schrijft Schijven. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle patiënten hun voorkeur kunnen aangeven.