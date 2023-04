Amsterdam UMC start Tikkie voor de Zorg om onderzoek te financieren

Marlies Schijven is betrokken bij de actie. “Wie mij kent weet: ik heb wat met prullenbakken. En natuurlijk met de zorg. En vooral: met de ménsen in de zorg”, schrijft Schijven, chirurg in het Amsterdam UMC, ZonMw-bestuurder, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en NFU-programmaleider e-health, woensdag op LinkedIn.

Alle blikjes helpen

Binnen Amsterdam UMC verricht zij onderzoek naar de inzet van digitale hulpmiddelen, zoals virtual reality, apps en serious games, om patiënten en hulpverleners te ondersteunen. “Daar krijg ik (heel fijn) ook veel waardering voor, maar helaas betaalt dat geen onderzoek… Terwijl zorginnovatie juist nu zo hard nodig is om onze zorg betaalbaar te houden, te ‘verslimmen’, en onze mensen aan het werk te houden (of -weer- te laten kiezen voor de zorg)”, aldus Schijven.

Daarom is woensdag de actie Tikkie voor de Zorg gestart; een samenwerking tussen Amsterdam UMC, Amsterdam UMC Foundation, ABN AMRO en Tikkie. In het ziekenhuis staat een grote oranje statiegeldfles waar bezoekers en medewerkers hun blikje of flesje in kunnen mikken. Daarnaast heeft AMC Foundation een Tikkie-link gemaakt waar mensen een bedrag naar keuze kunnen doneren voor onderzoek. “Heel trots op, want daar kan ik weer mooie dingen voor bedenken en doen voor ons allemaal! Om het verschil een beetje te maken in de zorg. Want alle flesjes en blikjes helpen!”, schrijft Schijven.