Amsterdam UMC vergroent OK-kleding

“We putten onze planeet uit, daarom is hergebruik noodzakelijk”, vertelt Ingrid Spijkerman, arts-microbioloog, werkzaam bij het Centrum voor Duurzame Zorg van Amsterdam UMC en programmaleider Circulariteit. Daarom worden de wegwerpmutsen op de operatiekamers vervangen voor een herbruikbare variant. Deze kan 100 keer hergebruikt worden en is qua CO2-voetafdruk zo’n 60 procent duurzamer dan de wegwerpmuts. Amsterdam UMC becijfert dat als alle wegwerpmutsen worden vervangen door wasbare mutsen, dat een afvalvermindering van 94 procent oplevert.

Nieuw OK-pak

De wegwerpmutsen worden vanaf 14 oktober op locatie VUmc en vanaf 21 oktober op locatie AMC zoveel mogelijk vervangen door wasbare mutsen. Daarnaast schakelt locatie VUmc over op nieuwe OK-pakken van gerecycled materiaal. Locatie AMC volgt begin 2025. “We verkleinen niet alleen onze ecologische voetafdruk, maar besparen ook op ons grondstoffengebruik”, aldus Spijkerman.

Het schoonmaakproces wordt uitgevoerd door CleanLease, een wasserij die filters gebruikt om microplastics op te vangen. Verder wordt er op een zo laag mogelijke temperatuur gewassen met biologisch wasmiddel en wordt het water hergebruikt om energie te besparen.

Kennis delen

In 2021 vond de eerste pilot met de herbruikbare OK-muts plaats op de afdeling Anesthesiologie op de locatie AMC. Vervolgens is er onderzoek verricht naar de duurzaamheidsimpact van de mutsen. “Nu, na enkele jaren van voorbereidingen, rollen we deze innovatie uit over alle operatiekamers”, zegt Marcel Bak, hoofd transport.

Bak en Spijkerman willen duurzaamheid de norm gaan maken in het Amsterdamse ziekenhuis. “Het moet geen uitzondering zijn, maar een vanzelfsprekend onderdeel van onze dagelijkse zorg.” Ze wijzen op projecten als ReUsable, dat kijkt naar het verduurzamen van producten die bij operaties nodig zijn. Daarnaast wil Amsterdam UMC het gebruik van wegwerphandschoenen, celstofmatjes en papier op de onderzoeksbank verder verminderen. Met deze verduurzamingsslag hoopt het ziekenhuis niet alleen haar eigen voetafdruk te verminderen, maar ook kennis te delen met andere zorginstellingen.