Jeroen Bosch Ziekenhuis scoort goud op duurzaamheid

De weg naar het gouden duurzaamheidscertificaat begon voor het JBZ in 2019 met brons, gevolgd door zilver in 2022. “Het gouden duurzaamheidscertificaat is niet alleen een mooie erkenning, maar ook een stap naar een gezondere leefomgeving voor onze patiënten, medewerkers en de regio”, meldt het ziekenhuis.

Groene ambassadeurs

Het JBZ heeft inmiddels ruim tweehonderd groene ambassadeurs, waardoor duurzaamheid inmiddels een vast onderdeel is van het dagelijks werk. Een voorbeeld hiervan is de scheiding van papier van onderzoeksbanken, wat jaarlijks 5300 kilo papier oplevert voor recycling.

“En we hebben de afgelopen jaren onze CO₂-uitstoot flink verminderd door minder aardgas te gebruiken en slimmer met energie om te gaan. Dit zorgt voor een schonere lucht en een kleinere impact op het milieu”, vertelt duurzaamheidsadviseur Lieke Hettema. “Daarnaast zetten we actief in op biodiversiteit met een nieuw plan: we versterken de natuur op ons terrein door initiatieven die insecten zoals bijen en vlinders aantrekken.”

Met het gouden certificaat op zak blijven we werken aan een duurzamere, gezondere toekomst. “Dit is een mijlpaal, maar zeker niet het eindpunt”, benadrukt bestuurslid Tamara Kroll. “We blijven ons inzetten om onze impact op het milieu te verkleinen en het gezondheidswelzijn van medewerkers en patiënten te bevorderen.”