Met deze simpele aanpassing bespaart St. Antonius jaarlijks 60.000 bloed- en urinebuizen

Tijdens de coronapandemie kampte het St. Antonius met een tekort aan serumbuizen, een buis waarbij de bloedcellen van gestold bloed worden gescheiden van het overige vocht in het bloed. “Terwijl wij die serumbuizen ook gebruikten voor het analyseren van tumormarkers,” vertelt klinisch chemicus Ineke Dijkstra. “Toen zijn we gaan onderzoeken of een veel aangevraagde tumormarker ook geanalyseerd kon worden uit een ander soort bloedbuis. Deze bloedbuis werd vaak tegelijkertijd afgenomen bij de patiënt.”

Tijdswinst

Dat bleek mogelijk. “Hierdoor konden we het tekort opvangen en hadden we één buis minder nodig van de patiënt.” Ook bij andere bloed- en urineonderzoeken blijkt het gebruik van minder buizen mogelijk.

Elke buis die bespaard kan worden, zorgt voor minder afval en tijdswinst. “De tijdswinst zien we terug bij het bloedprikken, omdat er minder buizen gevuld en geëtiketteerd worden. Maar we zien dit ook op het lab. Elke buis die niet afgenomen en verwerkt hoeft te worden, maakt plaats voor de volgende buis in de rij, waardoor het lab sneller uitslagen kan sturen,” aldus Dijkstra.

Besparing

Met de nieuwe werkwijze bespaart het St. Antonius 60.000 bloed- en urinebuizen per jaar. Daarmee voorkomt het ziekenhuis 250 kilogram ziekenhuisafval en bespaart het 10.000 euro aan inkoopkosten en kosten voor afvalverwerking.

Dijkstra ziet dat duurzaamheid door het initiatief op de afdeling begint te leven. “Van alle kanten komen er nu collega’s met duurzame ideeën. Zo werken we nu met zakjes van gerecycled plastic voor de buizenpost. En komt er in de regio Woerden een elektrische bakfiets, waardoor voor bloedafname aan huis minder vaak de auto wordt gepakt.”