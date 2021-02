Amsterdam UMC wil van twee naar één traumacentrum

Amsterdam UMC ontwikkelt plannen om de acute zorg veel sneller te concentreren op locatie AMC. Mogelijk gaat de traumazorg al per 1 januari 2022 helemaal de Meibergdreef in Amsterdam Zuidoost. Dat zeggen bestuurder Mark Kramer en chirurg Jaap Bonjer in een interview met Zorgvisie .

Bij de aanvang van de bestuurlijke fusie van AMC met VUmc in 2018 was al duidelijk dat de acute zorg op termijn helemaal naar de Meibergdreef zou gaan.

Sluiting SEH VUmc

In 2018 heeft Chris Polman, vicevoorzitter Amsterdam UMC, de sluiting van de SEH op locatie VUmc al aangekondigd in een interview met AT5. Hij zag dit als sluitstuk van een integratieproces dat was uitgetekend tot 2028. In de huidige plannen, waarover de raad van bestuur formeel nog moet besluiten, vindt de concentratie van de acute zorg echter veel eerder plaats. De traumazorg gaat mogelijk per 1 januari 2022 al naar de Meibergdreef in Amsterdam Zuidoost. Dat zeggen bestuurder Mark Kramer en chirurg Jaap Bonjer in een interview met Zorgvisie.

Concentratie acute zorg

‘Twee traumateams op twee locaties in de lucht houden is niet meer te organiseren qua mankracht en geld’, rechtvaardigt Kramer de plannen. ‘Concentratie maakt de acute zorg beter en efficiënter.’ Voor locatie AMC betekent de concentratie bijna een verdubbeling van het aantal patiënten. De SEH in locatie VUmc zal de deuren de komende jaren niet sluiten. Op locatie VUmc blijft er sowieso acute zorg voor acute situaties die kunnen ontstaan bij patiënten tijdens de opname. De Boelelaan behoudt een volledig ingerichte intensive care en acute-opnameafdeling.

