Amsterdamse laboratoria starten nieuwe samenwerking

De coronapandemie, een krappe arbeidsmarkt, de beweging naar ketenzorg, toenemende vraag naar complexe laboratoriumdiagnostiek en de gefragmenteerde expertise vragen om betere regionale afstemming. Daarom slaan Amsterdam UMC, OLVG Lab, GGD Amsterdam en Sanquin de handen ineen binnen Glia Diagnostiek.

Digitaal loket

De vier organisaties werken al langer samen. “Door deze krachtenbundeling op het gebied van laboratoriumdiagnostiek kunnen wij op termijn zowel patiënten als zorgverleners sneller en beter bedienen. Met Glia Diagnostiek verbinden we verschillende lab disciplines en alle zorglijnen elkaar”, vertelt Anja Leyte, directeur van OLVG Lab.

Op enkele laboratoriumdisciplines, zoals hemostase en oncologie, zijn al expertlab-projecten van start gegaan. Daarin werken specialisten van de verschillende partijen samen om te ontwerpen hoe deze diagnostiek binnen het samenwerkingsverband het best uitgevoerd kan worden. De expertlabs gaan uit van de ‘één-loket-gedachte’. Zorgverleners krijgen via één platform toegang tot de diagnostiek. Daarvoor wordt er aan een digitale omgeving gewerkt die het de zorgverleners een stuk makkelijker gaat maken om een aanvraag te doen. Zij krijgen via het platform dat Glia Diagnostiek aanbiedt, inzicht in aanvragen en uitslagen.