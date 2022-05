Anne Marie Weggelaar wordt bijzonder hoogleraar Innovatie en Transformatie in de Zorg

De leerstoel is gevestigd door de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).

Het onderzoek van deze leerstoel richt zich op innovatie zowel op het gebied van organisatie van de sector, technologische als sociale innovatie. Weggelaar zal de komende jaren samen met promovendi onderzoek doen naar het succes van zorgnetwerken, de invloed van cultuur en gedrag van zorgverleners en zorgbestuurders op transformatie en op en de rol van technologische innovatie bij zorgtransformatie.

Weggelaar: “Transformatie is een inspirerend wetenschappelijk vakgebied in ontwikkeling. Wezenlijke verandering vraagt om herbezinning van mensen op hun handelen en context. Daaraan wil ik mijn steentje bijdragen. Vanuit mijn ervaring in diverse zorgorganisaties en onderzoeksprojecten, zie ik kansen voor transformatie ondersteund met digitale en technologische innovatie, ketensamenwerking en de ontwikkeling van zorgprofessionals. Ik hoop een waardevolle bijdrage te leveren aan zorgtransformatie in de samenwerking met de 27 STZ ziekenhuizen.”

Zorg en onderwijs

In 1988 begon Weggelaar de opleiding tot verpleegkundige. Na een master Zorg & Beleid aan de Universiteit van Amsterdam in 1993, behaalde zij in 2005 ook haar mastertitel Advanced Change Methodology. Sinds 2009 is zij parttime in dienst bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2015 promoveerde zij met het proefschrift Learning to Improve, Improved Learning. Weggelaar bekleedt diverse functies op het gebied van organisatieverandering, innovatie en kwaliteitszorg voor diverse zorg- en opleidingsinstanties. In haar onderzoek en werk heeft ze uitgebreide ervaring opgedaan met actie-onderzoek in multidisciplinaire, innovatieve projecten. Op dit moment is Weggelaar tevens werkzaam als opleider Clinical Informatics aan de TU/Eindhoven en heeft ze een adviesbureau waarin ze zorg- en onderwijsorganisaties adviseert en ondersteunt met interim management. In deze bijzondere leerstoel komt haar ervaring en kennis allemaal samen.