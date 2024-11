Anneke Westerlaken: preventie één van de belangrijkste troeven in een vergrijzende maatschappij

Inzet op preventie is noodzakelijk om de ouderenzorg toekomstbestendig te houden. Dat stelt ActiZ in haar nieuwe themamagazine Preventie & Gezondheid. De branchevereniging roept gemeenten, zorgorganisaties en het sociaal domein op volop te investeren in zelfredzame ouderen en een zorgzame maatschappij.

ActiZ constateert dat het de meeste ouderen lukt om zo lang mogelijk met eigen regie thuis te wonen. “Maar vroeg of laat krijgt iedereen te maken met bijvoorbeeld verlies van naasten, verminderde mobiliteit en soms ziekte of eenzaamheid. Juist dan is aandacht voor gezondheid en preventie extra belangrijk”, aldus de brancheverenging. Netwerkversterking van ouderen, beweging of ondersteuning bij dagelijkse zaken en hulp van technologie helpen volgens ActiZ bij het voorkomen of beperken van zorg. “Preventie is een succes als het aansluit bij een zinvolle dag en bijdraagt aan behoud van eigen regie”, aldus voorzitter Anneke Westerlaken.

Maatschappelijke opdracht

In het themanummer pleit ActiZ aan de hand van succesvolle samenwerkingen tussen de zorg en het sociaal domein voor brede, maatschappelijke aandacht voor preventie en gezondheid. Samenwerking met het sociaal domein is daarbij cruciaal voor toekomstbestendige ouderenzorg. “Er is in de breedte aandacht nodig voor de sociale basis van ouderen in een inclusieve zorgzame samenleving”, meldt Westerlaken.

Dat betekent vraagt volgens de branchevereniging ook investeren in bestaanszekerheid, betaalbare en duurzame huisvesting en een sterke basis in de wijk. “Preventie is één van de belangrijkste troeven die we hebben in onze vergrijzende maatschappij.”