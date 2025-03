Substantieel goedkopere ouderenzorg met nieuwe methode zorg thuis

Zorgconcept VanThuisUit van tanteLouise stelt opname in het verpleeghuis bij ruim de helft van de deelnemers uit voor minimaal negen tot twaalf maanden. Dit blijkt uit een onderzoek van bureau Significant. Ook blijkt deelname aan VanThuisUit substantieel goedkoper dan zorg en ondersteuning in het verpleeghuis.

VanThuisUit richt zich op ouderen met een Wmo- of Wlz-indicatie en bestaat grofweg uit drie onderdelen. In het zorgconcept wordt een Dag- & Doecentrum aangeboden waar ouderen zeven dagen per week tussen 10:00 en 20:00 uur terecht kunnen. Ook is er ondersteuning bij mensen thuis door het ThuisActiefZelfstandig-team (TAZ-team) en tijdelijk verblijf in een logeerappartement.

Kostendaling

Significant concludeert dat voor 52 tot 67 procent van de deelnemers uitstel van verpleeghuisopname “aannemelijk” is. Voor ouderen waarbij niet duidelijk is of de methode tot uitstel leidt, denkt Significant dat dit in de toekomst wel waarschijnlijk is. Het uitstel is naar schatting minimaal 9 tot 12 maanden.

De kosten van het concept liggen gemiddeld op 3.200 euro per deelnemer per maand. Dat is 6.400 euro, 65 procent, lager dan de kosten die horen bij een Wlz-indicatie met zorgprofiel VV5. Als maximaal gebruik wordt gemaakt van zorg vanuit het concept in combinatie met de hoogste kosten voor wijkverpleging, komt Significant op 6.750 euro aan kosten per maand per deelnemer, oftewel 30 procent lager dan een gemiddeld VV5-profiel.

Verder uitrollen

In een eerdere evaluatie werd het concept door deelnemers, mantelzorgers en medewerkers gewaardeerd wordt met een rapportcijfer 7,8. Deelnemers zouden meer zelfvertrouwen, zelfstandigheid en sociale verbinding ervaren, terwijl mantelzorgers worden ontlast.

“Met het onderzoek hebben we een belangrijke stap gezet met het daadwerkelijk inzichtelijk maken van de impact en kosten van dit nieuwe zorgconcept”, aldus Caro Verlaan, directeur CZ zorgkantoor. Acht andere zorgorganisaties zijn bezig om, met hulp van CZ zorgkantoor en tanteLouise, dit nieuwe zorgconcept te kopiëren.

“Wat VanThuisUit zo bijzonder maakt, is dat we deelnemers ondanks hun dementie zo veel mogelijk stimuleren om actief te blijven en naar buiten te gaan” , aldus tanteLouise-bestuurder Jan-Kees Wijnen. “We laten hen en hun netwerk zien dat bepaalde risico’s en gedragingen nu eenmaal bij dementie horen. Samen zorgen we ervoor dat mensen in hun vertrouwde omgeving zo lang mogelijk het leven kunnen blijven leiden dat bij hen past.”

