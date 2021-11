Annemieke Rijke benoemd als directeur NVCG

Annemieke Rijke (1966) is per 1 november aangetreden als directeur van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG), de beroepsvereniging voor cosmetisch artsen. Rijke heeft bijna dertig jaar ervaring in het realiseren van groeistrategieën bij onder meer Albert Heijn, Etos, Ici Paris, Kruidvat, Google en Gall & Gall.

Ze was mede-eigenaar van DA Drogisten en werkt als zelfstandig adviseur en interimmanager. Tot juni 2021 was ze Directeur bij Stichting De Buitenboordmotor, waar met publieke- en private partijen oplossingen voor een fundamenteel betere arbeidsmarkt gerealiseerd worden. Rijke heeft een master in Marketing Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Tijdelijke regeling

Marguerite van Randwijck, voorzitter van de NVCG: “De titel ‘cosmetisch arts KNMG’ is sinds 1 juli 2019 een beschermde titel voor artsen die de specialisatie tot cosmetisch arts hebben afgerond. Als overgangsregeling kunnen cosmetisch artsen die voldoen aan de opgestelde criteria ook in aanmerking komen voor die titel. De uitvoering van deze tijdelijke regeling zal de komende maanden alle prioriteit hebben, waar Annemiekes expertise van grote toegevoegde waarde is.”

Kwaliteitseisen

“Een tweede belangrijk strategisch focuspunt is informatie richting cliënten over de kwaliteitseisen waaraan ‘cosmetisch arts KNMG’ voldoen. Wij zijn verheugd Annemieke aan boord te krijgen. Haar expertise in groeistrategieën en deze vertalen naar consumentenconcepten en communicatie én haar jarenlange ervaring om deze met organisaties met veel leden-, partner- en vestigingen uitgevoerd te krijgen, sluit hierbij naadloos aan.”