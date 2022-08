Antibioticagebruik en antibioticaresistentie stabiel

Wel is bij bepaalde bacteriën die meestal milde infecties veroorzaken, bijvoorbeeld aan de huid, de resistentie toegenomen in de laatste jaren. Dit blijk uit de jaarlijkse rapportage NethMap/MARAN 2022 van Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) en het RIVM.

Langdurige zorg

In de langdurige zorg is het antibioticagebruik ook stabiel gebleven, zo meldt Verenso op basis van het onderzoek. Wel geeft de rapportage aan dat er een grote variatie in totaal gebruik zit tussen verschillende organisaties. Het aantal uitbraken door resistente bacteriën is sinds het begin van de coronapandemie afgenomen. Het is nog onduidelijk wat de effecten van de pandemie op antibioticaresistentie op de langere termijn zijn, aldus de vereniging van specialisten ouderenzorg.