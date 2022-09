Antonius zet slimme bedden in

Als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland is het Antonius gebruik gaan maken van slimme bedden op de verpleegafdelingen. De bedden zijn onder andere voorzien van een weegfunctie en valpreventie.

Dat moet het werk van de verpleegkundigen gemakkelijker maken en de patiëntenzorg verbeteren, aldus het Antonius. Het bed wordt verbonden aan het epd van de patiënt. Verpleegkundigen kunnen na een druk op de knop het gewicht lezen, waardoor de patiënt niet meer uit bed hoeft te komen om te wegen. Dat is niet alleen fysiek zwaar, maar kost ook zo’n tien tot vijftien minuten per patiënt. Daarnaast gaat er een alarm af als de patiënt onrustig is en uit bed dreigt te vallen. Binnenkort krijgen verpleegkundigen een melding via hun smartphone. Bovendien hebben alle bedden een track-and-trace-code en is hun locatie steeds te zien.

Deze zomer zijn alle 290 bedden op de locatie Utrecht vervangen door de slimme variant. De oude bedden zijn gedoneerd aan stichting Right to care. Ze gaan naar zorginstellingen in het buitenland.