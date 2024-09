Apotheken vragen overheid om geld voor hoger loon medewerkers

De apotheken in Nederland vragen de overheid om extra geld, zodat ze in staat zijn de salarissen van hun medewerkers te verhogen. Die dreigen te staken , eerst regionaal en daarna landelijk. Twee organisaties van werkgevers, de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) en de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA), zeggen dat ze begrip hebben voor de acties en spreken van een noodsignaal.

De werkgeversorganisaties hadden in mei een beroep gedaan op de toenmalige minister voor Medische Zorg, Pia Dijkstra. Vorige maand volgde ook al een oproep aan de nieuwe minister Fleur Agema (Volksgezondheid). “De lonen voor apotheekmedewerkers zijn minder gestegen dan in ziekenhuizen, bij assistenten van huisartsen en minder dan de inflatie”, stellen de organisaties. Ook zijn apotheekmedewerkers volgens hen meer tijd kwijt aan het vinden van oplossingen voor tekorten aan medicijnen, terwijl die kosten niet worden vergoed.

Blijvende schade dreigt

ASKA en WZOA melden ook dat apotheken de lonen van medewerkers meer hebben laten stijgen dan hun eigen inkomsten toenamen, terwijl zorgverzekeraars en de overheid zouden hebben bezuinigd. “Als de minister niet ingrijpt, zal het falende systeem de apotheekzorg blijvende schade toebrengen.”

Verschuilen

FNV en CNV vinden dat de werkgevers zich verschuilen achter de minister. “Het geld is er wel, werkgevers willen het alleen niet uitgeven aan hun personeel”, verklaarden ze eerder. Een CNV-woordvoerder herhaalt die boodschap maandag: “Ze bieden 2 procent loonsverhoging. Ze moeten de hand in eigen boezem steken en beseffen dat dat bod veel te laag is. Als je dit soort cao’s wil afsluiten, moet je niet raar opkijken dat mensen uit de sector vertrekken. Het is onverstandig van ze om zo laag te gaan zitten.”

Acties

De apotheekmedewerkers willen 8 procent meer loon en betere arbeidsomstandigheden. Om die eisen kracht bij te zetten, begonnen ze vorige week met stiptheidsacties. Ze hielden heel stipt hun pauzes. Ook gingen de apotheken exact op tijd open, niet eerder, en sloten ze ook weer precies op de sluitingstijd. Op maandag gingen de vakbonden een stap verder en begonnen de regionale acties. In Katwijk, Rijnsburg, Lisse en Valkenburg legden de medewerkers van tien apotheken het werk neer. De bonden willen nog niet zeggen wanneer en waar de volgende regionale actie is. (ANP)