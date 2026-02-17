Apothekers aan VWS: ‘Los medicijntekort nu op’

Apothekersverenigingen Landelijke Eerstelijns Farmacie (LEF) en de Vereniging van Jonge Apothekers willen dat de politiek nu ingrijpt om het medicijntekort aan te pakken. In een ‘brandbrief’ aan de Tweede Kamer en de minister van VWS schrijven zij dat “patiënten hiervan dagelijks de dupe zijn”.

Dat meldt De Telegraaf.

Medicijntekort

Uit een recente meting van LEF blijkt dat zo’n 4 miljoen Nederlanders jaarlijks te maken hebben met het geneesmiddelentekort. Bij bijna de helft gaat de gezondheid achteruit. Patiënten hebben meer klachten en bijwerkingen, aldus de apothekers.

Aan de balie zien apothekers naar eigen zeggen dagelijks de gevolgen. Mensen die andere medicijnen, een andere dosering of helemaal geen medicijnen mee naar huis krijgen. Met alle gevolgen van dien.

Oorzaak: preferentiebeleid

Volgens de apothekers ligt een belangrijke oorzaak bij het preferentiebeleid van zorgverzekeraars, waarbij verzekeraars per medicijn een voorkeursleverancier aanwijzen die het middel mag leveren.

Dit beleid heeft de afgelopen jaren miljoenen euro’s aan zorgkosten bespaard, maar draagt volgens de apothekers dus bij aan de tekorten en de ellende voor patiënten.