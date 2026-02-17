Apothekers aan VWS: ‘Los medicijntekort nu op’

Dat meldt De Telegraaf.
Medicijntekort
Uit een recente meting van LEF blijkt dat zo’n 4 miljoen Nederlanders jaarlijks te maken hebben met het geneesmiddelentekort. Bij bijna de helft gaat de gezondheid achteruit. Patiënten hebben meer klachten en bijwerkingen, aldus de apothekers.
Aan de balie zien apothekers naar eigen zeggen dagelijks de gevolgen. Mensen die andere medicijnen, een andere dosering of helemaal geen medicijnen mee naar huis krijgen. Met alle gevolgen van dien.
Oorzaak: preferentiebeleid
Volgens de apothekers ligt een belangrijke oorzaak bij het preferentiebeleid van zorgverzekeraars, waarbij verzekeraars per medicijn een voorkeursleverancier aanwijzen die het middel mag leveren.
Dit beleid heeft de afgelopen jaren miljoenen euro’s aan zorgkosten bespaard, maar draagt volgens de apothekers dus bij aan de tekorten en de ellende voor patiënten.