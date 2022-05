Arfan Ikram start per 1 augustus 2022 als voorzitter van ZonMw. Ook wordt hij op dat moment lid van de raad van bestuur van NWO. Hij gaat deze functie combineren met zijn werkzaamheden als hoogleraar en afdelingshoofd Epidemiologie bij het Erasmus MC. Ikram volgt Jeroen Geurts op die per 15 januari 2022 is benoemd tot rector magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Epidemiologie

Ikram is sinds 2017 als hoogleraar en afdelingshoofd Epidemiologie werkzaam bij het Erasmus MC. Daarnaast is hij ook aangesteld als adjunct-hoogleraar Epidemiologie bij Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston (VS). Hij heeft veel ervaring in grootschalige cohortstudies, waaronder zijn leidende rol in het Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek (ERGO). Ikram is ook lid van de Jonge Akademie van het KNAW.