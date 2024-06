Arjan Videler benoemd tot hoogleraar psychotherapie bij ouderen

De leerstoel is gefinancierd door GGz Breburg en ingebed bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de universiteit. Videler is benoemd voor vijf jaar.

Onderbehandeling bij ouderen

Met het toenemend aantal ouderen in de samenleving groeit ook het aantal ouderen met psychische stoornissen. Echter, de wetenschappelijke kennis en behandeling middels psychotherapie bij deze groep zijn beperkt en vaak onderbehandeld. Er is grote behoefte aan evidence-based behandelingen voor ouderen in de praktijk

De nieuwe leerstoel moet hier verandering in te brengen door het vergroten van kennis over de toepassing van psychotherapeutische methoden voor ouderen, het verbeteren van de effectiviteit van therapieën, het bevorderen van onderwijs over psychotherapie bij ouderen en van de toegankelijkheid van deze therapie voor ouderen.

Arjan Videler

Videler, een ervaren psychotherapeut en psycholoog bij GGz Breburg, brengt uitgebreide expertise mee. Hij is onder andere coördinator topklinische zorg en wetenschap bij GGz Breburg en boegbeeld van PersonaCura, topklinisch centrum voor persoonlijkheids- en ontwikkelingsstoornissen bij senioren.

Naast zijn klinische werk is Videler gecertificeerd supervisor van de VGCt, de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën, en docent bij RINO Zuid in Eindhoven en RINO Groep in Utrecht, beide instituten voor voortgezette opleiding in de geestelijke gezondheidszorg. Ook is hij senior onderzoeker bij PersonaCura en voorzitter van de commissie voor wetenschappelijk onderzoek bij GGz Breburg.

Videler over zijn benoeming: “Tijdens mijn klinische werk, onderwijs en onderzoeksactiviteiten ben ik altijd geïntrigeerd geweest door de vraag hoe psychotherapie voor ouderen te verbeteren en te implementeren in de praktijk. Want psychotherapie bij ouderen is zeer goed mogelijk en uitermate zinvol, zelfs tot op hoge leeftijd.”

Leerstoel

De leerstoel is een belangrijke stap in de verbetering van psychische zorg voor ouderen en draagt bij aan het academische en klinische onderzoek op dit gebied. Videler zal binnen zijn nieuwe rol samenwerken met onderzoekers van Tilburg University en onderwijs met betrekking tot zijn leerstoelthema binnen de universiteit verzorgen.