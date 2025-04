Veel aanbieders van wijkverpleging bieden geen inzicht in kwaliteit van zorg

Van alle aanbieders in de wijkverpleging heeft 61 procent een kwaliteitsbeeld over 2024 aangeleverd bij Zorginstituut Nederland. Het is de eerste keer dat ouderenzorgorganisaties op deze manier rapporteren over kwaliteit van zorg.

Beeld: fstop123/Getty Images/IStock

Bij de aanbieders van verpleeghuiszorg is de score een stuk hoger; ruim 90 procent leverde een kwaliteitsbeeld aan. Volgens het Zorginstituut zijn deze uitkomsten in lijn met de verwachtingen over de eerste keer aanleveren. ActiZ laat weten dat de aantal vergelijkbaar zijn met de aantal van de oude kwaliteitskaders.

Boete NZa

Aanbieders van wijkverpleging en verpleeghuiszorg die nog geen kwaliteitsbeeld hebben ingeleverd, krijgen daar nog gelegenheid toe. Ze worden de komende tijd aangespoord door het Zorginstituut en geholpen door branchevereniging ActiZ, maar lang niet alle aanbieders van wijkverpleging zijn aangesloten bij een branchevereniging.

Kompas

Kwaliteitsbeelden worden gemaakt aan de hand van het Generiek Kompas, dat sinds 1 juli 2024 de kwaliteitskaders voor verpleeghuiszorg en wijkverpleging vervangt. Het kompas is door zorgaanbieders, beroepsgroepen, cliëntvertegenwoordigers, zorgkantoren en zorgverzekeraars gemaakt. Patiëntenfederatie Nederland heeft zich gedistantieerd van het Generiek Kompas vanwege het gebrek aan objectieve meetmethodes. ActiZ benoemt juist de voordelen van de ‘vormvrije manier’, zodat er meer ruimte is voor de context naast informatie op basis van cijfers.

Inhoud

Over de inhoud van de kwaliteitsbeelden is ActiZ tevreden, maar de brancheorganisatie merkt ook op dat het kritisch reflecteren op het eigen handelen ‘nog in ontwikkeling’ is. Een onderzoeksbureau gaat de kwaliteitsbeelden analyseren. De uitkomsten worden in de zomer van 2025 verwacht.

Ervaringsmeting

Voor het kwaliteitsbeeld van 2024 is bij de wijkverpleging nog de meetmethode Patient-Reported Experience Measures (PREM) uitgevraagd en bij de verpleeghuiszorg de gemiddelde totaalscore. Vanaf verslagjaar 2025 geldt een nieuw meetinstrument, de ‘ervaringsmeting’. Met de ervaringsmeting moet er inzicht komen in kwaliteit op basis van ervaringen van mensen met een zorgvraag.

Gegevensmakelaar

Het kwaliteitsbeeld over 2025 moet aangeleverd worden via een ‘gegevensmakelaar’, meldt het Zorginstituut. Wijkverplegingsorganisaties die lid zijn van een brancheorganisatie betalen dit jaar niets voor deze makelaar. Verpleeghuizen die geen lid zijn van een brancheorganisatie betalen dit jaar 200 euro, vanaf volgend jaar betalen zij ook niets meer.