Arkin krijgt IZA-geld voor digitale innovatie ggz

Ggz-aanbieder Arkin heeft akkoord gekregen van zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ voor zijn transformatieplan op het gebied van digitale innovatie.

De zorgverzekeraar stellen transformatiegeld uit kader van Integraal Zorgakkoord (IZA) hiervoor beschikbaar.

Online behandelprogramma’s

Met het beschikbare transformatiegeld kunnen digitale innovaties, zoals online behandelprogramma’s, een digitale behandel assistent (met behulp van Artificiële Intelligentie) en algoritmes voor vroegsignalering verder worden ontwikkeld.

“We zijn trots dat dit is gelukt, omdat we vinden dat alle clienten recht hebben op digitale zorg van hoge kwaliteit die flexibel én toegankelijk is. Daarom hebben we hier de afgelopen jaren zelf al veel in geïnvesteerd. We hebben vanuit de praktijk gekeken wat er nodig is en wat nu al mogelijk is. Dankzij deze extra financiële middelen kunnen we versneld doorpakken en onze digitale innovatiekracht verder uitbreiden”, aldus Dick Veluwenkamp, bestuurder bij Arkin.

Nelleke van Geel-Stoffelen, senior zorginkoper bij Zilveren Kruis: “Met deze ontwikkeling zet Arkin een mooie stap richting een GGZ waarin digitale zorg een essentieel onderdeel is van de behandeling. Ook namens CZ wensen we Arkin veel succes om deze transformatie verder door te voeren.”