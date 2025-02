Arts en Zorg Groep levert de huisartsenzorg in acht Nederlandse penitentiaire inrichtingen

De organisatie heeft de aanbesteding van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gewonnen en neemt de medische zorg over in PI Arnhem, Lelystad, Nieuwegein, Zeist, Nieuwersluis, Ter Peel, Roermond en Sittard.

Medische zorg onder druk

De medische zorg in gevangenissen staat onder druk door een stijgende zorgvraag en logistieke beperkingen. Tegelijkertijd zijn er praktische uitdagingen, zoals beperkte medische capaciteit en de noodzaak om externe ziekenhuisbezoeken zoveel mogelijk te beperken.

Uit rapporten van de Rijksinspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) blijkt dat de gemiddelde gezondheid van gedetineerden slechter is dan die van de algemene bevolking. Binnen de gevangenismuren komen diabetes, hart- en vaatziekten en psychische problematiek veel voor, terwijl de zorglogistiek beperkt is.

Toegankelijke en efficiënte zorg

Naast reguliere huisartsenpraktijken beheert de Arts en Zorg Groep innovatieve zorgconcepten zoals Gezond.nl, digitale consulten en zelfzorg, en GZA, dat medische zorg biedt aan asielzoekers. Door de uitbreiding naar de gevangenenzorg bevestigt de Arts en Zorg Groep haar positie als een veelzijdige zorgorganisatie.

“Goede gezondheidszorg stopt niet bij gevangenismuren. Of het nu gaat om gedetineerden, asielzoekers of patiënten in onze reguliere huisartspraktijken, wij zetten ons in voor toegankelijke en efficiënte zorg voor diverse doelgroepen,” zegt CEO Amon van den Borg. “Daarnaast werken we aan toekomstbestendige zorg zodat we ervoor zorgen dat iedereen ook in de toekomst de juiste medische hulp krijgt op het juiste moment, terwijl we onnodige ziekenhuisbezoeken en druk op zorgverleners verminderen.”