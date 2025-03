Arts in grote Franse kindermisbruikzaak: ik was ook goede chirurg

De Franse oud-chirurg die terechtstaat in een omvangrijke kindermisbruikzaak heeft voor de rechter geclaimd dat hij zowel een goede chirurg was als een “viezerik” die patiënten verschrikkelijke dingen aandeed. “Mijn pedoseksuele activiteiten stonden los van mijn professionele werkzaamheden”, zei de 74-jarige Joël Le Scouarnec.

Le Scouarnec staat in Vannes terecht voor het misbruiken van minderjarige patiënten in ziekenhuizen. Dat misbruik voltrok zich over een periode van tientallen jaren en hij hield er gedetailleerde aantekeningen over bij. De arts heeft al toegegeven dat hij zijn functie misbruikte om zich aan kinderen te vergrijpen. Hij erkende dinsdag ook dat hij tijdens zijn lunchpauzes naar kinderporno keek.

Verdacht gedrag

De arts heeft ook verklaard dat hij “fantaseerde” over zijn zoons, maar die zou hij niet hebben misbruikt. Wel zou hij zich hebben vergrepen aan een kleindochter. Le Scouarnec zit al in de gevangenis omdat hij in 2020 was veroordeeld voor het misbruik van vier kinderen, onder wie ook twee nichtjes. De arts kwam lange tijd weg met het misbruik, ondanks waarschuwingen van collega’s over zijn verdachte gedrag en een eerdere veroordeling voor het bezit van kinderporno. (ANP)