Artsen ageren tegen schadelijke beleggingen van zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars moeten stoppen om miljarden euro’s in ongezonde en schadelijke beleggingen te steken. Dat stelt een aantal artsen in het tijdschrift Medisch Contact. Geld pompen in de wapenindustratie en milieuvervuilende activiteiten strookt niet met de doelen op het gebied van onder meer preventie die de verzekeraars zeggen na te streven.

De vier grootste zorgverzekeraars, waar bijna 90 procent van de Nederlanders bij is aangesloten, hebben een reservepot voor onvoorziene uitgaven, bij elkaar zo’n tien miljard euro. Dat geld beleggen ze onder meer in aandelen. Volgens eerder onderzoek van de Eerlijke Geldwijzer scoren de grote verzekeraars VGZ, CZ en Menzis rapportcijfer 1 voor investeringen op het gebied van klimaat, natuur, bosbouw en fossiele brandstoffen. Ook een aantal kleine verzekeraars scoort ondermaats. Achmea haalt wel op dat vlak wel een voldoende, maar steekt net als de andere drie grote verzekeraars geld in de wapenindustrie.

‘Bizar’

“Ze stellen wel duidelijk dat tabak is uitgesloten omdat dat slecht is voor de gezondheid”, constateert maag-darm-leverarts Serge Zweers in Medisch Contact. “Maar milieuvervuiling en klimaatverandering zijn ook grote bedreigingen voor de gezondheid. Het is bizar dat zorgverzekeraars met hun eigen beleggingspot niet in preventie investeren, integendeel zelfs. Terwijl ze wel een verklaring hebben uitgebracht dat preventie zo belangrijk is.”