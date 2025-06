Artsen eisen dat Snapchat optreedt tegen vapehandel

Een groep artsen eist dat Snapchat meer doet om reclames voor en verkoop van vapes tegen te gaan, schrijft het FD. Ze geven het onder jongeren populaire sociale medium twee weken om actie te ondernemen in een afgelopen donderdag verstuurde brief van hun advocaten.

Blijft die actie uit, dan dreigen de artsen naar de Autoriteit Consument & Markt en de Europese Commissie te stappen. Verkoop van vapes of e-sigaretten aan jongeren onder de 18 jaar is verboden. Sinds begin vorig jaar zijn de vaak zoete smaken niet meer toegestaan, maar handhaving van de regels verloopt moeizaam.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft extra budget gekregen en neemt grote hoeveelheden vapes in beslag. Toch kunnen jongeren online en op schoolpleinen nog altijd eenvoudig aan vapes komen, vaak van andere kinderen. (ANP)

Reactie Snapchat

In een reactie zegt een woordvoerder van Snapchat dat illegale activiteiten, zoals verkoop van vapes, ten strengste zijn verboden op Snapchat: “We maken gebruik van proactieve detectietechnologie, die we voortdurend blijven verbeteren, om illegale content in Stories op te sporen en te verwijderen. Ook staan we adverteerders niet toe om vapes te promoten en zetten we ons in om zoekresultaten voor illegale content te blokkeren.”

EU-wetgeving verbiedt volgens de woordvoerder het scannen van privécommunicatie op drugs of gereguleerde goederen zoals vapes, maar meldt dat Snapchatters eenvoudig en vertrouwelijk illegale content in chats kunnen rapporteren.