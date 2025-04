Artsen sturen COA brandbrief over opvangboot Silja om onveiligheid

Het cruiseschip Silja, waarop in Rotterdam bijna tweeduizend vluchtelingen verblijven, is een “snelkookpan” waar geweld, bedreigingen en mogelijk misbruik voorkomen.

Met name kinderen zouden zo snel mogelijk van boord moeten. Dat schrijven artsen van Gezondheidszorg Asielzoekers in een brandbrief aan opvangorganisatie COA, die samen met de gemeente verantwoordelijk is voor de opvangboot. De gezondheidsdienst regelt de zorg in opvangcentra. Dat meldt NRC.

Vluchtelingen met verblijfsvergunning

Het COA laat weten dat de brief is verstuurd door huisartsen en verpleegkundigen die werken op het schip en zegt hun zorgen “zeer serieus” te nemen. Ook de gemeente Rotterdam heeft de brief deze week ontvangen, zegt een woordvoerder.

De Silja is een van de grootste vluchtelingenopvangcentra van Nederland. Er wonen vluchtelingen met een verblijfsvergunning die wachten op een huis in Zuid-Holland. (ANP)