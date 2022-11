Astrid-Odile de Visser nieuwe algemeen directeur Korian Nederland

Astrid-Odile de Visser is benoemd als de nieuwe bestuurder van ouderenzorgorganisatie Korian Nederland. Zij start op 14 november in haar nieuwe functie. De Visser komt over van Interzorg Noord-Nederland.

Naast de nieuwe bestuursfunctie heeft zij twee commissariaten in de zorg en de financiële sector. Eerder was zij directeur West-Overwijssel bij Dimence en directeur bij de Zwolse Poort. Ook is ze algemeen directeur geweest bij Aegon.

Mensgerichtheid

“Mijn persoonlijke visie op positieve zorg en mensgerichtheid komt perfect samen met de missie van Korian”, zegt Astrid-Odile de Visser in een persbericht. “Het levensgeluk van bewoners en cliënten vooropstellen staat dan ook centraal. Vanuit de basiswaarden initiatief, vertrouwen en verantwoordelijkheid voeg ik graag waarde toe.”

Korian Groep

Korian Nederland is onderdeel van de Korian Groep, een van oorsprong Frans zorgbedrijf dat inmiddels een van de grootste organisaties voor ouderenzorg in Europa is. In Nederland heeft Korian vijf zorgconcepten.