ASVZ wil vestiging bouwen op Landgoed Vrederust

In de komende maanden voert ASVZ nader onderzoek uit en start zij de ontwikkeling van de te realiseren nieuwbouw voor 45 cliënten.

Gezondheidslandgoed

“De nieuwe vestiging van ASVZ op Landgoed Vrederust past in de strategie van GGZ Westelijk Noord-Brabant, waarbij zij het landgoed transformeert van instellingsterrein naar gezondheidslandgoed”, meldt GGZ WNB. Het gezondheidslandgoed is erop gericht om wonen, werken en zorg te bieden in de groene landschapsomgeving. In de komende maanden verwachten beide partijen meer bekend te kunnen maken over de ontwikkelingen betreffende de nieuwbouwplannen van ASVZ.