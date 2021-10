Autonomieversterkende therapie even effectief als CGT voor angststoornissen

Eén op de vijf Nederlanders krijgt eens in zijn leven te maken met een angststoornis. Bijna de helft van de patiënten herstelt niet volledig met de enige gangbare behandeling: cognitieve gedragstherapie (CGT). Promovenda Laura Kunst toonde aan dat autonomieversterkende therapie even effectief kan zijn als CGT.

Autonomieversterkende therapie

Deze therapievorm is erop gericht dat de patiënt zijn eigen behoeften, wensen en meningen beter voelt, kan uiten en af kan stemmen met de mensen om zich heen. Kunst vergeleek de effectiviteit van autonomieversterkende therapie met CGT en toonde aan dat autonomieversterkende therapie werkte ongeveer even goed als CGT, zowel voor angstklachten als voor bredere uitkomsten, zoals zelfbeeld en kosteneffectiviteit.

Autonomie en angst

Ze kwam op dit idee doordat de wetenschappelijke literatuur liet zien dat mensen met angstklachten geregeld problemen hebben op het gebied van autonomie. Laboratoriumonderzoek bevestigde deze resultaten.

Het omgekeerde blijkt ook waar. Uit enquêtes onder 5.367 mensen bleek dat mensen met autonomieproblemen hebben in hogere mate last van negatieve gevoelen, negatieve gedachten over zichzelf, angsten en depressieve klachten. Terwijl sterk autonome mensen juist vaak een goede psychische gezondheid hebben.

Effectiviteit

“Omdat gezonde autonomie dus gepaard lijkt te gaan met minder angstklachten, onderzochten wij of het verbeteren van autonomie in behandeling ook zorgt voor minder angstklachten. Dat bleek het geval te zijn”, vertelt de onderzoeker.

Richtlijnen

Daarom raadt ze aan om autonomieversterkende therapie toe te voegen aan de richtlijn voor aanbevolen therapieën voor angststoornissen. CGT is nu de enige wetenschappelijk onderbouwde behandeling voor angststoornissen in die richtlijn. Terwijl 49 procent van de patiënten niet volledig herstelt van CGT of deze vorm van therapie zelfs vermijdt vanwege blootstelling aan angst.

Proefschrift

Laura Kunst verdedigt haar proefschrift getiteld Taking charge: The role of autonomy in anxiety and effectiveness of autonomy enhancing treatment op vrijdag 29 oktober om 10.00 uur aan Tilburg University. De verdediging is online te volgen via een livestream.