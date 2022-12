Bas van der Velde nieuwe bestuurder Middin

Bas van der Velde start per 1 februari als nieuwe bestuurder van Middin. Hij zal samen met Emmeke van Eersel het bestuur vormen. Van der Velde volgt Sam Schoch op die in oktober bestuurder werd bij GGZ Rivierduinen.

Van der Velde is nu nog partner van organisatieadviesbureau Rijnconsult. Hij zit in de adviesraad voor CIZ en was eerder bestuurder bij onder meer Saxenburgh en Zorginstituut Nederland (ZIN).

“Middin is een krachtige organisatie, binnen een branche die zich in een spannende tijd bevindt”, zegt Van der Velde. “Ook Middin heeft te maken met krapte op de arbeidsmarkt en stijgende kosten. Hoe kunnen we hier goed op inspelen? Ik kijk ernaar uit om daar samen aan te werken.”

Start gemaakt

“Dit najaar hebben wij al een start gemaakt om ons als organisatie verder klaar te maken voor de toekomst”, zegt collega-bestuurder Emmeke van Eersel. “Het is fijn dat Middin in dat proces straks ook gebruik kan maken van de kwaliteiten en ervaring van Bas. Ik geloof dat we samen met onze cliënten, hun naasten en onze samenwerkingspartners aan een goede toekomst kunnen werken, waarin mensen met een beperking of niet-aangeboren hersenletsel midden in het leven kunnen staan.”