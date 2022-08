Bestuursvoorzitter Middin vertrekt naar GGZ Rivierduinen

Bestuursvoorzitter Sam Schoch van Middin, voor cliënten met een beperking, treedt op 15 oktober aan als bestuurslid bij GGZ Rivierduinen. Schoch (51) was acht jaar lid van de raad van bestuur en de laatste 2,5 jaar voorzitter.

“Het is een afscheid met een dubbel gevoel”, zegt Schoch. “We hebben bij Middin inmiddels veel voor elkaar gekregen. Er staat nog veel op de rol, maar de ggz staat momenteel voor grote uitdagingen, die ik graag aan ga. Ik deed er al eerder ervaring op en het is interessant om juist nu terug te keren.”

De prestaties van Middin die Schoch noemt, hebben onder andere betrekking op samenwerking en kennisontwikkeling: “Ik denk bijvoorbeeld aan onze korte lijnen met het onderwijs.” Op het gebied van kennisontwikkeling doelt Schoch op nieuwe zorgmethodieken. “Die hebben we met partners uitgewerkt en ze zijn in de zorgpraktijk inmiddels volop in gebruik.”

Collega-bestuurder Emmeke van Eersel (42) volgt Schoch op als bestuursvoorzitter.