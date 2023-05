Basis Acute Zorg traineeship in Gelre Ziekenhuizen

“Dat zijn in een notendop de redenen voor het Basis Acute Zorg (BAZ) traineeship in Gelre ziekenhuizen”, zegt Sophie Hubers, een van de projectleiders van BAZ.

Trianeeship van een jaar

Veronica Schoolderman-Zimmer is ook een van de projectleiders en zegt er het volgende over: “Sophie en ik hebben samen gezocht naar een manier om het werken in de acute zorg aantrekkelijker te maken. We denken dat het BAZ traineeship hieraan een bijdrage kan leveren.”

Het traineeship duurt een jaar. Tijdens dit jaar maakt de mbo- of hbo-verpleegkundige kennis met alle afdelingen binnen de acute zorg. De verpleegkundige kan zelf een voorkeursafdeling kiezen waar deze vervolgens 4,5 maand stage loopt. De professional in opleiding loopt nog een stage van 4,5 maand, gevolgd door drie kortere stages van elke een maand.

Voordelen

Het voordeel van het traineeship is dat de verpleegkundige meer praktijkervaring opdoet. Daarnaast kan er ook beter bepaald worden wat bij iemand past. Een ander voordeel is dat de verpleegkundige straks breder inzetbaar is in de acute zorg. Hier kwam het belang van naar voren tijdens de coronapandemie.

“We hopen dat het BAZ traineeship ook de samenwerkwering tussen de afdelingen versterkt”, zegt Schoolderman-Zimmer. “Juist om personeel de mogelijkheid te bieden om zo’n overstap te maken. De hele acute zorg wordt er beter van als medewerkers meer kennis hebben en breder inzetbaar zijn.”

Het eerste BAZ-traineeship gaat in oktober 2023 van start bij Gelre ziekenhuizen.