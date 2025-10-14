BBB wil zzp’er terug aan het bed

In een interview met ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken zegt Caroline van der Plas van de BBB dat zzp’ers in de zorg behouden moeten blijven. Zij wil meer handen aan het bed.

Opvallend aan het interview is ook dat Van der Plas meerdere malen benadrukt verzorgingshuizen nieuwe stijl terug te willen en Westerlaken daar niet op ingaat. ActiZ is tegenstander van moderne verzorgingshuizen. In het interview stelt Van der Plas dat de huidige demissionaire staatssecretaris Pouw-Verweij (BBB) de verzorgingshuizen nieuwe stijl terug gaat brengen. Verzorgingshuizen nieuwe stijl zijn volgens Van der Plas ‘kleinschalige woonvormen waarin zorg en leefplezier samenkomen’.

Nostalgische verhalen

Eerder zei Westerlaken tegen Zorgvisie dat er vooral geen nostalgische verhalen over de terugkeer van het verzorgingshuis moeten komen. Zij noemde de plannen onverstandig en onsolidair. “Is het als land verantwoord om beperkt beschikbaar zorgpersoneel in te zetten voor lichte zorgvragen, terwijl er alternatieve oplossingen voorhanden zijn?” Westerlaken vreest dat broodnodig personeel uit sectoren met een zwaardere zorgvraag wordt weggelokt.