BBB zet in op behoud streekziekenhuizen en minder zorgmanagers

,

De BoerBurgerBeweging (BBB) heeft het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober gepresenteerd. Op het gebied van de gezondheidszorg pleit de BBB voor het behoud van streekziekenhuizen. Ook moeten ouderen makkelijker langdurige zorg krijgen.

Met de verkiezingsprogrammatitel “BBB Levert” wil de partij uitstralen waar vervolgens het verschil zit met de PVV, die uit het kabinet stapte, schrijft de NOS. Het verkiezingsprogramma is een concept, de BBB-leden mogen er op 30 augustus tijdens een congres over stemmen.

Transgenderzorg

Terwijl de BBB in het vorige verkiezingsprogramma nog pleitte voor betere zorg voor (jonge) transgenders, wil het nu een stop op de behandeling van minderjarigen. Een ander voorstel uit het BBB-verkiezingsprogramma is om medicijnproductie naar Nederland te halen. Verder wil de BBB minder managers in de zorg.

Geen plek voor mondzorg en fysiotherapie

De BBB doet voor het eerst mee aan de doorrekening van het Centraal Planbureau. Daarna wordt duidelijk hoe de partij de plannen uit het programma wil betalen. Mogelijk zijn daardoor plannen die in het vorige verkiezingsprogramma stonden, zoals de mondzorg en fysiotherapie in het basispakket en de eerste 30.000 euro voor iedereen belastingvrij, nu niet meer terug te vinden.

