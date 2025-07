BDO: Ouderenzorg draait financieel uitstekend, nu investeren in toekomst

De ouderenzorgsector heeft in 2024 uitstekende financiële resultaten behaald. Dat blijkt uit de Benchmark Ouderenzorg  van adviesbureau BDO. Het bureau roept zorgaanbieders en hun financiers dringend op die ruimte te gebruiken om versneld te investeren in de toekomstbestendigheid van de sector.

Foto: Anthony Leopold / stock.adobe.com

Het resultaat is met 130 procent gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, tot 926,9 miljoen euro. Een ruime verdubbeling. Het gemiddelde rendement kwam uit op 3,5 procent. Toch blijven zorgen bestaan over personeelstekorten en achterblijvende investeringen in technologie en vastgoed.

Hogere opbrengsten

De jaarlijkse benchmark is gebaseerd op 293 jaarverslagen van ouderenzorginstellingen in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat de financiële positie van de sector als gezond kan worden beschouwd. De stijging van het resultaat is vooral te danken aan hogere opbrengsten en beperkte kostenstijgingen. Factoren als een grotere zorgvraag, indexeringen, het schrappen van overheidsbezuinigingen en een gunstige marktrente speelden daarbij een rol.

Structureel spanningsveld

Ondanks deze positieve cijfers staan instellingen voor een grote uitdaging: het afbouwen van inhuur van personeel. In 2024 stegen de kosten voor ingehuurde krachten tot 2,5 miljard euro. Door een aangekondigd handhavingsmoratorium van de Belastingdienst moeten zorgorganisaties het aantal inleenkrachten in 2025 fors terugdringen. Mike Tagage, partner bij BDO, spreekt van een structureel spanningsveld: “Personeelstekorten, hoog ziekteverzuim en een stijgende zorgvraag maken het moeilijk. Een fundamenteel andere kijk op ouderenzorg is nodig, evenals gezamenlijke investeringen van zorgkantoren, banken en andere partijen.”

Daarnaast blijft het niveau van investeringen in toekomstbestendige ouderenzorg achter. In 2024 bedroegen de investeringen 4 procent van de opbrengsten, nagenoeg gelijk aan het jaar ervoor. Tagage pleit voor snellere beslissingen en meer inzet op innovatieve woonconcepten en technologie, zoals artificial intelligence, om de productiviteit en efficiëntie te vergroten.

Aanbevelingen

BDO heeft drie aanbevelingen geformuleerd voor de ouderenzorg:

Stel investeringen niet uit. Ouderen mogen niet het slachtoffer worden van besluiteloosheid of uitstel. De urgentie is helder: de sector moet nu daadkracht tonen en doorpakken, ondanks het ontbreken van een stabiel meerjarenperspectief van de overheid;

Maak de zorgverlening toekomstbestendig. Dit vraagt om een bredere benadering, waarin preventie, samenwerking in de wijk en mantelzorg een belangrijkere rol spelen. De functie van het verpleeghuis verandert daarmee wezenlijk: alleen wanneer ondersteuning vanuit de omgeving tekortschiet, is opname nog passend.