BDO: SJG Weert sterkste ziekenhuis, Bernhoven het zwakst

SJG Weert is het financieel sterkste ziekenhuis met een resultaatmarge van 2,8 procent. Daarna volgen Albert Schweitzer Ziekenhuis en Elkerliek Ziekenhuis. Het slechtst draaien Ziekenhuis Bernhoven, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Haga Ziekenhuis.

© Alexander Limbach / stock.adobe.com

Deze laatste drie ziekenhuizen krijgen in de jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen van BDO Accountants & Adviseurs het rapportcijfer 2 en 3. Het adviesbureau geeft 18 van 59 ziekenhuizen een onvoldoende.

Saxenburgh kruipt uit het dal en stijgt van plaats 47 naar 7. Vier ziekenhuizen op de ranglijst kelderen: Rijnstate (van 19 naar 42), Noordwest Ziekenhuisgroep (van 20 naar 41), Maxima Medisch Centrum (van 4 naar 24) en St Jansdal (van 22 naar 55). De sterkste verbeteringen noteren Isala Klinieken (van 49 naar 12), Adrz (van 31 naar 15), BovenIJ (van 45 naar 21) en Gelre Ziekenhuizen (van 54 naar 18).

Twee umc’s onvoldoende

Bij de umc’s heeft Erasmus MC (rapportcijfer 9) de plaats overgenomen van Maastricht UMC+. Maastricht UMC+ is gezakt naar plek 2 (rapportcijfer 7). Twee umc’s krijgen dit jaar een onvoldoende van BDO: Amsterdam UMC en Radboudumc. Dat kwam voor het laatst voor in 2018.

Gemiddelde rapportcijfers

Gemiddeld scoorden de algemene ziekenhuizen een krappe voldoende van 6,1. Vorig jaar kwam BDO uit op een 5,4. Het gemiddelde rapportcijfer voor de zeven umc’s is een 6,5. Dat was een 7. Gestegen personeelskosten zijn de belangrijkste oorzaak.

Resultaatmarges herstellen zich

De resultaatmarges herstellen sterk ten opzichte van 2023, maar dat is, volgens BDO, vooral optisch. Middelgrote ziekenhuizen hebben nog de laagste resultaatmarges. De stijging van de marges komen door lage afschrijvingen en rentelasten in verhouding tot de opbrengsten. Toch heeft 25 procent van de ziekenhuizen een resultaatmarge onder de 1 procent. De EBITDA-marge is licht gestegen, maar nog altijd dalend. Zestien van de 59 ziekenhuizen zitten onder de bancaire norm.

Vastgoed bij tweederde verouderd

BDO concludeert dat de financiële resultaten van ziekenhuizen achterblijven. BDO-partner Mike Tagage: “Het is cruciaal om nu versnelling aan te brengen. Het vastgoed is bij tweederde (66 procent) van de ziekenhuizen verouderd. De loonquote is niet meer houdbaar en de investeringen in digitalisering en AI blijven achter. Het is daarbij de vraag of het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) de sector vooruit gaat helpen en wie de regie gaat pakken bij de doorbraakmiddelen.”

Volgens BDO zeggen onvoldoende rapportcijfers niets over de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen, maar zijn ze wel een indicator dat er werk aan de winkel is.