Beatrixziekenhuis vangt schadelijke CT-vloeistof op met plaszak

Contrastvloeistof – die de organen tijdens een CT-scan beter in beeld brengt – wordt 24 uur na onderzoek weer uitgeplast. Jaarlijks komt daardoor zo’n 30 ton van deze vervuilende stof in het oppervlaktewater terecht. “Contrastvloeistoffen kunnen namelijk niet volledig worden verwijderd tijdens de waterzuivering”, aldus het Beatrixziekenhuis, onderdeel van Rivas.

Verontreiniging terugdringen

Daarom is de afdeling radiologie een pilot gestart. “Door middel van de plaszakken zetten we ons in om verontreiniging van het rioolwater te verminderen”, vertelt Jasper de Bruin, gespecialiseerd radiodiagnostisch laborant. “Samen met onze patiënten kunnen we bijdragen aan het beschermen van ons aquatisch milieu.”

Patiënten krijgen na een CT-scan vier plaszakken mee. In de zakken zit een speciaal middel waardoor de urine direct na het plassen stolt. Daardoor is er geen risico op lekkages of stank. De zakken mogen bij het restafval worden gedeponeerd. “De verbranding van een plaszak bij de vuilverbranding is minder schadelijk voor het milieu dan de röntgencontrastmiddelen in het water”, aldus het ziekenhuis.