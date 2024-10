Begrip Agema voor sluiten SEH, Zuyderland doet toezeggingen

VWS-minister Fleur Agema heeft er begrip voor dat Zuyderland ziekenhuis de SEH en IC in Heerlen per 2030 sluit. Ze heeft wel bedongen dat Zuyderland in de tekeningen voor de nieuwbouw ruimte vrijmaakt voor een SEH en een IC, mocht er tegen die tijd wél voldoende zorgpersoneel zijn.

© Anela/peopleimages.com / stock.adobe.com

Ook hebben bestuursvoorzitter Joep de Groot van zorgverzekeraar CZ en bestuursvoorzitter David Jongen van Zuyderland Agema de garantie gegeven dat het ziekenhuis in Heerlen minimaal dertig jaar openblijft. Jongen: “Zodat de regio niet bang hoeft te zijn dat het verder wordt afgeschaald.”

Dat is de uitkomst van het bezoek van Agema vandaag aan Zuyderland. Daarmee gaf ze gehoor aan een motie van de Tweede Kamer, die haar vorige week vroeg om zich te blijven inzetten voor een ‘volwaardig’ ziekenhuis in Heerlen. De Kamer eist dat Zuyderland in 2030 de intensive care en SEH behoudt.

Medewerkers verhuizen naar Heerlen

Bovendien heeft Zuyderland als compensatie toegezegd dat de locatie Heerlen het (statutaire) hoofdkantoor wordt van Zuyderland. Dat betekent het grootste deel van de stafafdelingen P&O, ICT en Financiën per 2030 wordt geconcentreerd in Heerlen. Aanvankelijk zou het merendeel van deze medewerkers in Sittard-Geleen worden gehuisvest. Jongen: “Ik hoop dat de Tweede Kamer met deze afspraken inziet dat dit het beste is voor de regio. En niet een politieke discussie blijft voeren over een verkiezingsbelofte.”

Jongen denkt dat de minister ervan overtuigd is dat dit het uiterst haalbare is. “Ze heeft begrip voor ons besluit dat we door een personeelstekort niet beide SEH’s en IC’s kunnen openhouden.” Agema vertelde na afloop tegen regiozender L1 te hopen dat er nu een “positieve sfeer” komt rond het ziekenhuis.

Brief minister Agema

In een brief die Agema na het bezoek naar de Tweede Kamer stuurde, schrijft ze: “Zoals ik ook in het debat van 26 september heb aangegeven, wil ik nogmaals onderstrepen dat de landelijke politiek niet gaat over welke zorg een ziekenhuis aanbiedt. Bestuurders en zorgprofessionals van het ziekenhuis moeten immers altijd de verantwoordelijkheid kunnen dragen voor het leveren van veilige zorg.”

Agema: “Het ingrijpen van een minister lost het probleem van personele schaarste niet op. Als de Kamer zou verplichten dat een zorgaanbieder zorg levert, ondanks personeelsgebrek, dan kan een bestuurder deze verantwoordelijkheid niet meer nemen. Ik kan dan ook niet aan het verzoek in verschillende moties voldoen om er voor te zorgen dat de IC, SEH en acute verloskunde in Heerlen open blijven.”

CZ betaalt extra bouwkosten

Jongen zegt dat het heel goed mogelijk is om een flexibel bouwplan voor de locatie Heerlen te maken. Met ruimte voor een SEH: “We kunnen nu verder na deze afspraak met de minister.” CZ geeft niet alleen dertig jaar garantie voor het Heerlense ziekenhuis, maar heeft ook toegezegd de extra bouwkosten te betalen als besloten wordt een SEH bij te bouwen. De Groot: “Agema heeft begrip voor de situatie.”

Plan voor kraamvoorziening

Agema reageerde positief op het onderzoek dat Zuyderland gaat doen naar een kraamvoorziening in Heerlen. Zuyderland kijkt met de gynaecologen en eerstelijnsverloskundigen of er een kraamhotel/dagcentrum voor zwangeren in de mijnstreek mogelijk is.

Dat zou een alternatief zijn voor het geboortecentrum dat over zes jaar naar Sittard-Geleen verhuist. In een kraamhotel kunnen vrouwen met hun eigen verloskundigen terecht voor bevallingen met een laag risico. Bij vroeggeboorten of keizersnede moeten vrouwen straks altijd naar Sittard-Geleen.