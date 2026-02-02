Beks nieuwe voorzitter Zuid-Hollands samenwerkingsverband

Chantal Beks wordt per 1 maart de voorzitter van het samenwerkingsverband Archipel ZHE. Beks is ook voorzitter van de raad van bestuur van ouderenzorgorganisatie Careyn.

Het samenwerkingsverband Archipel ZHE bestaat uit dertien vvt-organisaties. Ze geven gezamenlijk vorm aan de thema’s: langer thuis, arbeidsmarkt, digitaal denken en doen, zorgcoördinatie en specialistische zorg.

Beks is ook bestuurslid bij ActiZ en ze speelt een rol bij het IZA-transformatieplan ‘zelf- en samenredzaamheid op de Zuid Hollandse Eilanden en de BAR gemeenten’.

Gezamenlijke toekomst

Beks benadrukt het belang van een gezamenlijk toekomstperspectief, waarin Archipel ZHE ‘een verbindende rol speelt in het samenwerken aan passende en toekomstbestendige ouderenzorg’, aldus het persbericht.