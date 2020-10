België vroeg patiënten met corona over te nemen

België heeft Nederland gevraagd om coronapatiënten over te nemen, maar voorlopig is er geen plek voor ze. “Zoals Duitsland ons heeft geholpen, kunnen wij dat ook voor België doen, op basis van wederkerigheid”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: “Maar nu is dat echt lastig.”

RIVM-besmettingen

Ziekenhuizen behandelen maandag 2249 coronapatiënten, 102 meer dan zondag, aldus het LCPS. Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen steeg met 68 naar 1743. Het aantal bezette ic-bedden voor coronapatiënten nam met zestien toe naar 506. Het RIVM meldt maandag weer een flink aantal nieuwe besmettingen: 10.353.

De afgelopen 24 uur zijn 22 mensen verplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land. Daarnaast is een onbekend aantal patiënten verplaatst naar andere ziekenhuizen binnen de eigen regio, bijvoorbeeld van Rotterdam naar Goes of van Amsterdam naar Alkmaar. (ANP)