Bemiddelaar moet cao-overleg umc’s en vakbonden vlottrekken

De NFU en de vakbonden hebben afgesproken een bemiddelaar aan te stellen om het cao-overleg tussen de partijen vlot te trekken. Dit moet ervoor zorgen dat de 70.000 medewerkers van universitair medische centra sneller duidelijkheid krijgen over een nieuwe cao. Het streven is nu om medio juni tot een resultaat te komen.

In maart mislukte het overleg tussen de vakbonden en de NFU. De NFU bood toen alleen een loonsverhoging voor 5 procent van de zorgmedewerkers van de academische ziekenhuizen. Hier gingen de vakbonden niet mee akkoord en de NFU besloot om de onderhandelingen op te schorten tot er een nieuw kabinet is.

Karen Kruijthof, bestuurder van Amsterdam UMC en cao-onderhandelaar, zegt de wens van de vakbonden voor een algehele loonsverhoging te begrijpen, maar benadrukt dat de coronacrisis een uitzonderlijke situatie creëert met ook financiële gevolgen. “We doen wat we kunnen en bieden tal van inhoudelijke verbeteringen op de bestaande cao. Maar we kunnen geen hypotheek nemen op uitgaven in de toekomst. De vertraging van de formatie van een nieuw kabinet helpt hierbij ook niet. Met een bemiddelaar hopen we binnen de financiële mogelijkheden tot een goede cao te komen.”