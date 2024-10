Bereikbaarheid ziekenhuizen neemt af

“De effecten zijn vooral fors voor mensen die wonen in landelijk gebied, in stadsranden en in dorpen”, schrijven de onderzoekers. “Met name in de avonduren en in het weekend zijn voorzieningen voor deze groepen minder goed bereikbaar geworden.”

De afgenomen bereikbaarheid hangt nauw samen met “versobering” van het openbaar vervoer. Tegelijkertijd zijn in de onderzochte periode, van 2012 tot 2022, veel voorzieningen verplaatst van landelijk gebied naar de stad. Door deze ontwikkelingen zijn de verschillen gegroeid tussen mensen die een auto tot hun beschikking hebben en mensen die dat niet hebben.

“Bereikbaarheid van werk, voorzieningen en sociale contacten is essentieel om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving”, benadrukken de onderzoekers. Fietsen is soms een oplossing, maar vaak zijn de afstanden te groot, aldus PBL. (ANP)