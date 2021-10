Bergman neemt The Hand Clinic over

Wanneer de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het goedkeurt, neemt Bergman Clinics de Amsterdamse focuskliniek The Hand Clinic over. Door de overname breidt Bergman Clinics haar specifieke zorgaanbod op het bewegingsapparaat verder uit.

The Hand Clinic legt zich al veertien jaar toe op hand- en polszorg. Door zich aan te sluiten bij Bergman is volgens algemeen directeur van The Hand Clinic Monika Ritt een antwoord te geven op de groeiende vraag naar specialistische zorg voor het bewegingsapparaat. The Hand Clinic ging daarvoor op zoek naar een grote en gerenommeerde partij. Ritt: “We zijn blij dat dit gelukt is en dat we samengaan met Bergman Clinics. Zij zien de hand- en pols-chirurgie als een activiteit die ze verder willen ontwikkelen.”

Ook Hans van der Heijden, CEO van Bergman Clinics, is verheugd met de aansluiting van The Hand Clinic. Hij zegt: “Deze overname biedt ons de mogelijkheid ons specifieke zorgaanbod op het bewegingsapparaat verder uit te breiden, vanuit een gedeelde visie op medisch planbare zorg, waarbij kwaliteit, cliëntgerichtheid en efficiëntie centraal staan.”

De overname van The Hand Clinic door Bergman Clinics is beoogd eind 2021 en vindt plaats na goedkeuring van de ondernemingsraad van Bergman Clinics en de Nederlandse Zorgautoriteit.