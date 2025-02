Bernhoven kiest ilionx en Uniserver voor epd in de cloud

Hierbij is ilionx de hoofdaannemer en wordt de data gehost op het Healthcare Information Platform (HIP) van ilionx.

Rechtsbescherming

De belangrijkste eis voor de nieuwe infrastructuur was de maximale rechtsbescherming van de patiëntendata, wat inhoudt dat de data Nederland niet verlaat en er te allen tijde aan Europese wetgeving wordt voldaan.

HiX

Marc Roozen, CIO van Bernhoven: “Na een uitvoerige leveranciersselectie is de keuze gevallen op de combinatie van ilionx en Uniserver. Hiermee kiezen we voor een stabiel platform voor ons nieuwe EPD HiX van ChipSoft. Door het beheer uit te besteden aan de experts van ilionx en te kiezen voor een Private Cloud-platform van Uniserver houden we onze patiëntdata gegarandeerd op Nederlandse bodem onder rechtsbescherming van Nederlands- en EU-recht. Zo hoeven we ons geen zorgen te maken over de privacy van patiëntdata en kunnen we ons focussen op de zorg voor onze patiënten.”