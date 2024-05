Bernhoven sluit 2023 af met positief financieel resultaat

Het resultaat kwam onder andere tot stand door verbeteringen in de interne bedrijfsvoering en de ombuiging van de organisatie.

Lijn doorgezet

Volgens Freek Korver, voorzitter van de raad van bestuur, is er in 2022 en 2023 hard gewerkt om de financiële situatie van het ziekenhuis te versterken. “Dit leidde vorig jaar al tot een licht positief resultaat en deze lijn hebben we door kunnen zetten”, aldus Korver.

Wel geeft Korver aan dat de positieve resultaten ook liggen aan incidentele lagere kosten en inkomsten. Zo zijn er vacatures niet ingevuld door de krapte op de arbeidsmarkt en investeringsplannen met een langere doorlooptijd dan gepland. Ook de incidentele afrekening van kosten in de coronatijd speelde een rol.

Passende zorg

De positieve resultaten zorgen er niet voor dat er geen uitdagingen meer zijn. Bernhoven zal zich gaan focussen op het passend financieren van passende zorg. Korver: “Bernhoven levert passende zorg, maar passende financiering daarvoor realiseren is maatwerk. Een traject dat om zorgvuldigheid vraagt en waarin samenwerking van diverse partijen nodig is.”

Bernhoven gaat voortbouwen op de positieve financiële resultaten. Met een ontwikkeling van ziekenhuis naar een gezondheidsorganisatie in 2027.