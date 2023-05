Beroepsverbod therapeut (80) die patiënt betastte en uit eten nam

Een 80-jarige psychotherapeut en GZ-psycholoog mag niet meer aan het werk in de zorg. Een patiënte die hij in 2021 en 2022 behandelde heeft hij tijdens twee behandelsessies op zijn slaapkamer onder meer betast en ook heeft hij haar omhelsd in een auto, nadat de twee met elkaar uit eten waren geweest.

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam vindt dat de man zich in “ernstige mate grensoverschrijdend” en niet professioneel heeft gedragen.

De man had ruim 30 jaar een eigen praktijk aan huis en behandelde sinds 2021 nog ongeveer tien patiënten. De behandelsessies vonden plaats in zijn woonkamer en slaapkamer. De vrouw die over hem had geklaagd stond bij hem onder behandeling vanwege klachten als gevolg van depressie, trauma en een problematische jeugd.

Erogene zones

Als deel van de behandeling ging de zorgverlener met zijn vinger over heel haar lichaam. “Omdat ik geen stretcher heb vonden deze oefeningen plaats op mijn bed in mijn slaapkamer”, verklaarde hij daarover. Hij zou haar van tevoren hebben gezegd dat hij ook de erogene zones zou aanraken bij deze “psychomotorische oefening”.

“Het gaat om het één worden met je lichaam. Ik heb veel gewerkt met meisjes die zijn verwaarloosd, prostituees, en heb deze methode ook toegepast binnen de kinderpsychiatrie. Ik probeer door dergelijke oefeningen veiligheid en vertrouwen terug te geven. Ik ben oprecht in mijn behandelingen en durf veel. Het is niet seksueel.” Volgens het tuchtcollege maken deze handelingen echter “geen deel uit van een erkende behandeling”.

Alterego

Volgens de vrouw sprak de psycholoog veelvuldig over zijn geslacht tijdens dergelijke handelingen en zei hij “op dat moment op te treden als zijn alter ego ‘E’, de vrije, ondeugende versie van hemzelf”. Over het uit eten gaan met de patiënt verklaarde de man dat hij dat incidenteel deed met patiënten. “In de auto naar huis bespraken we de diepe gesprekken die we hadden gehad”, zei hij, waarna hij haar had omhelsd. Ook had hij regelmatig contact met de vrouw via WhatsApp, veelal buiten kantooruren en soms ook midden in de nacht. En een dossier werd amper bijgehouden.

Volgens het tuchtcollege heeft de man “op geen enkele wijze blijk gegeven van inzicht in de onjuistheid van zijn handelen en van zijn opstelling noch van enig vermogen tot zelfreflectie”. (ANP)