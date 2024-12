Beroepsverbod voor aan drugs verslaafde ggz-medewerker

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam schrapt de man uit het BIG-register, waar alle zorgmedewerkers in moeten staan. Ook mag hij nooit meer terug op die lijst.

Misbruik

De zaak kwam begin vorig jaar aan het rollen. De vrouw vertelde toen aan de instelling dat de man geld van haar had geleend en dat hij dit niet had terugbetaald. Ook had hij haar gevraagd om daar niets over te zeggen. Toen de instelling hem hiermee confronteerde, zei de man dat hij twee keer geld van haar had gekregen en dat het in totaal om 90 euro ging. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ontdekte later dat hij via WhatsApp tien keer om geld had gevraagd. Acht keer besloot ze hem het geld te lenen, voor een bedrag van in totaal 360 euro. De man zei aanvankelijk dat hij het geld nodig had voor benzine. Pas na zijn ontslag gaf hij toe dat hij verslaafd was.

Volgens de tuchtrechters heeft hij de grenzen overschreden en misbruik gemaakt van het feit dat de vrouw “in psychiatrisch opzicht zeer kwetsbaar was”. Ook nemen ze het hem kwalijk dat hij zijn gedrag een “akkefietje” heeft genoemd tijdens de zitting. Ook vond hij dat “het niet groter moet worden gemaakt dan het is”. (ANP)