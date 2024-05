Bestuurder Middin stapt op

Bestuurder Bas van der Velde van Middin stopt per 1 mei. Tot dat besluit is hij “in goed overleg met de raad van toezicht” gekomen.

Middin helpt mensen met een beperking of niet-aangeboren hersenletsel. De organisatie doet dit op 180 locaties in Zuid-Holland.

Bestuurder Middin

Van der Velde keert terug naar zijn oude beroep als organisatieadviseur en interim bestuurder. Hij was eerder partner van organisatieadviesbureau Rijnconsult, zat in de adviesraad voor CIZ en was bestuurder bij onder meer Saxenburgh en Zorginstituut Nederland (ZIN).

“Ik heb gemerkt dat ik Middin niet kan brengen wat de organisatie nodig heeft. De praktijk bleek onvoldoende aan te sluiten bij wat ik zoek in mijn professionele bestaan. Na een korte periode van herbezinning ligt voor mij een toekomst in het oude vak van transitiemanagement meer voor de hand.”

Raad van toezicht Middin

Hans de Veen, voorzitter van de raad van toezicht, geeft aan dat hij het jammer vindt dat er na anderhalf jaar alweer een einde komt aan de samenwerking. “De raad van toezicht dankt Bas voor zijn inzet voor Middin. Ondertussen beraden we ons over zijn opvolging. We hebben er vertrouwen in dat de leiding over de organisatie tot die tijd bij bestuursvoorzitter Emmeke van Eersel in vertrouwde handen is.”