Bestuurder Paola Peters verlaat Malderburch

Malderburch is een zorgorganisatie in de gemeente Heumen (Gelderland). Peters startte twee jaar geleden bij Malderburch, die zich op dat moment in een precaire situatie bevond. De inspectie plaatste de hoofdlocatie Malderburch in Malden, die verpleeghuiszorg biedt, in augustus 2019 voor zes maanden onder verscherpt toezicht en verlengde die vervolgens. De inspectie zag tekortkomingen op punten als methodisch werken, systematisch bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid als ook de medicatieveiligheid. Kort daarop had de instelling “volop te maken met covid-19”, aldus Malderburch.

Nieuw traject

“Onder Paola Peters bestuurlijke leiding is Malderburch kwalitatief op orde gebracht zodat het verscherpt toezicht opgeheven werd”, meldt de zorgorganisatie. Zij startte ook met Blik op de toekomst, een meerjarenstrategie die de zorg toekomstbestendig moet maken. Aankomend najaar neemt Peters afscheid van Malderburch. “De raad van toezicht vindt het jammer dat ze weggaat”, aldus de zorgorganisatie. De werving voor een opvolger start deze maand.