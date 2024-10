Bestuurder vertrekt bij ziekenhuis Assen

Dat heeft het ziekenhuis bekendgemaakt op haar eigen website.

Hans Mulder

Mulder heeft 26 jaar in het WZA gewerkt, waarvan 4 jaar als bestuurder. Hans: “Ik kijk met veel plezier terug op mijn lange loopbaan bij het WZA. Het vertrek valt mij zwaar en ik heb dan ook goed nagedacht of ik deze fijne werkplek zou verlaten. Tegelijkertijd voelt het ook goed om een nieuwe stap te zetten.”

Dokter Drenthe

Mulder gaat aan de slag als bestuurder bij Dokter Drenthe, een regio-organisatie voor huisartsen. Hij volgt daarmee zijn ambitie om in samenwerking met anderen de zorg zo te veranderen dat deze beschikbaar en toegankelijk blijft voor de inwoners van Drenthe. “Met de overstap naar Dokter Drenthe volg ik mijn ambitie om verschil te willen maken bij het anders inrichten van de zorg in de eerste lijn”.

Ziekenhuizen en huisartsen

Ook ziekenhuizen zijn volgens Mulder een belangrijke speler in het veranderen van zorg. Hans: “De samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuizen is daarbij cruciaal. Ik neem de kennis die ik de afgelopen 26 jaar heb opgedaan bij het WZA mee naar Dokter Drenthe. Hoewel ik me ook bij het WZA bezig heb gehouden met veranderingen, kan ik me daar bij Dokter Drenthe nog meer op focussen. Ik kijk ernaar uit om dat pad verder te gaan bewandelen.”

Raad van toezicht WZA

De raad van toezicht is Mulder erkentelijk voor zijn inzet voor het WZA. Voorzitter Paulien Geerdink: ”Na een dienstverband van 26 jaar bij het WZA, waarvan 4 jaar als bestuurder, respecteren wij uiteraard zijn keuze. We zijn Hans zeer dankbaar voor zijn leiderschap en energieke inzet in al die jaren en wensen hem alle goeds.”