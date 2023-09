Bestuursverbod voor zorgaanbieder De Rozenhof

Als de zorgaanbieder toch weer een nieuw bedrijf start moet ze een dwangsom van 500 euro per dag betalen. Er zit geen maximum aan dit bedrag.

Daarnaast moet Yvonne V. 1,8 miljoen euro aan financiële schade vergoeden, met een voorschot van 1 miljoen euro.

Ongekwalificeerd personeel

De Rozenhof is in februari 2022 failliet verklaard na jarenlange juridische problemen onder meer met de gemeente Oldenzaal en zorgverzekeraars. De Rozenhof richtte zich op het bieden van wijkverpleging in Oldenzaal en omgeving. De zorgaanbieder zou zorg uitbesteden aan ongekwalificeerd personeel.

De rechtbank heeft nu geoordeeld dat Yvonne V. haar taak als bestuurder onbehoorlijk heeft vervuld, dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement en dat zij daarom aansprakelijk is voor het boedeltekort.

De dochter en zoon van Yvonne V. werden ook gedaagd maar zij hebben geen bestuursverbod gekregen.

Exotische oorden

De Rozenhof raakte, volgens RTV Oost, in opspraak omdat de bestuurder naar exotische oorden als Dubai, Kuala Lumpur en Mauritius reisde op kosten van het zorgbedrijf. Volgens Yvonne M. waren die trips nodig in het belang van haar onderneming omdat de cliënten zich in het buitenland bevonden.

Yvonne V. moet ook een financiële schade van 112.000 euro terugbetalen aan zorgverzekeraar ONVZ in verband met een ongeluk van haar dochter.