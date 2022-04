Bestuursvoorzitter Wilhelmina Ziekenhuis Assen treedt af

Na drie jaar heeft Paul van der Wijk besloten om af te treden als bestuursvoorzitter van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. De reden is dat hij een betere balans zoekt tussen werk en privé.

Eduard Klasen, voorzitter raad van toezicht: “De raad van toezicht betreurt het zeer dat Van der Wijk het WZA gaat verlaten. We zullen hem zeer missen. Zijn visie, diepgaande kennis van de ziekenhuiszorg, pragmatische insteek en verbindende kracht hebben sterk bijgedragen aan de doorontwikkeling van ons ziekenhuis. We waren graag met hem de komende fase ingegaan, maar we respecteren vanzelfsprekend zijn keuze.”

Stappen nieuwbouw

Onder van der Wijks leiding heeft WZA belangrijke stappen gezet voor de nieuwbouw, de oplevering van het Ouder en Kind-centrum, de IC en de bouw van nieuwe OK’s. Ook heeft hij meer samenwerking in de regio gerealiseerd.

De raad van toezicht gaat de komende weken in gesprek met de overgebleven bestuurder Hans Mulder en interne belanghebbenden om te kijken hoe de toekomstige invulling van de raad van bestuur kan worden vormgegeven. Van der Wijk blijft aan totdat er een opvolger is gevonden.